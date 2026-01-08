Yeni düzenlemeler; oyuncak, makine, gıda, ilaç, atık, kimyasal, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabı, tıbbi cihaz ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürün grubunu kapsıyor. Tebliğlerle, bu ürünlerin mevzuata uygun ve güvenli şekilde ithal edilmesine yönelik denetim süreçleri güncellendi.

Düzenlemeler kapsamında, denetim altındaki tüketici ürünlerine ilişkin mevzuat hükümleri tebliğlere yansıtıldı. Yeşil Mutabakat çerçevesinde, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde kullanılmış tekstil ürünlerinin ithalatı, yalnızca üretimde hammadde olarak kullanılmak üzere ve belirlenen koşullar dahilinde mümkün olacak.

Çevre ve insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen 9 yeni kimyasal maddenin ithalatı yasaklandı. Uluslararası gözetim kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerle, gözetim faaliyetlerinin yetkili ve eğitimli personel tarafından yürütülmesine imkan tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kontrolüne tabi ürünlerde, ithalat denetimi kapsamında aranan Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içeceklerin ithalat denetimine ilişkin uygulamalar da yeniden belirlendi. Bazı tarım ürünlerinde uygulanan ticari kalite denetim standartları güncellendi.

2026 yılı tebliğleriyle birlikte makine ürün grubuna özel Makinaların İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı. Buna göre bazı ürünler için ön izin uygulaması getirildi, geçiş süreci muafiyetleri ise 1 Ocak 2026’dan önce yola çıkmış ürünlerle sınırlandırıldı. Ayrıca kapsam dışı beyanların TAREKS sistemi üzerinden yapılmasına imkan sağlandı.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırları da güncellendi.