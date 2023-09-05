Alzheimer hastaları, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engelli raporu aldıktan sonra bakım parası alabilirler. Engelli raporunda %40 ve üzeri engel derecesi olması gerekir. Değerlendirme kısmında, ağır engelli kısmına ‘’Evet’’ diye onaylanması gerekiyor. Ekonomik olarak da ailesinin toplam geliri, evde yaşayan kişilere bölündüğünde asgari ücretin üçte ikisini aşmaması gerekir. Bu şekilde iki şart birden tutuyorsa, engelli bakım parası için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya şubelerine başvuru yapabilirler. Başvuruda engelli yakını kimlik fotokopisini, hastanın raporunu, hastanın kimlik fotokopisini ve iki adet fotoğrafını teslim ettiğinde başvurmuş sayılır.