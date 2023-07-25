Alzheimer hastalığında zaman zaman ev taşıma gerekliliği ortaya çıkabilir. Alzheimer hastaları zaten bulunduğu ortamı, hatta kendi evini tanımakta zorluk çeken olgulardır. Bu da düzeyle ilgili olan bir durumdur. Hafif düzey Alzheimer hastalarında gerekirse ev değişiklikleri yapmak mümkündür. Orta düzeyden sonra hastaların yazlığa gitmeleri gibi ya da 10-15 günlüğüne diğer çocuklarına gitmeleri bile büyük problem olabilir. Bu nedenle Alzheimer hastalarında ev değişikliği yapılacaksa, mümkünse erken fazda yapılması gerekiyor. Orta evreden sonra yapılacak olan ev değişiklikleri hastaya oldukça sıkıntılı süreçler yaşatabilir. Ağır evrede yani hastanın artık hemen hemen hiçbir şeyi algılamadığı evrelerde, ev değişikliği yapılabilir. Onun çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum.