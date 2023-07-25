Alzheimer tek başına genetik bir hastalık sayılmaz. Tüm hastalıklarda olduğu gibi genetiğin önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla hastalarda genetik açıdan araştırma, zaman zaman gerekli olabilir. Bugün bazı genleri çok iyi biliyoruz ki, bunlar Alzheimer hastalığına neden olan genlerdir. Fakat bu genleri taşımayan hastalar çok fazla sayıdadır. Genetik risk taşıyanlar ise ancak tüm hastaların %1’i kadardır. Bu nedenle Alzheimer’ı tek başına genetik bir hastalık olarak kabul edemeyiz. Ancak %1’lik grupta da o genleri tespit ettiğimizde, riskin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.