Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde bu konuda farkındalık oluşturmak için “Unutursa Elinden Tut!” sloganıyla panel ve etkinlik düzenledi. Panelde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Alzheimer’ın çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirterek, hastalıkla mücadelede desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde hastalığa dikkat çekmek ve toplumda bu konudaki bilinci artırmak etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden ilki Dünya Alzheimer Günü Paneli oldu. Nazım Hikmet Kültürevi’nde Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle “Unutursa Elinden Tut!” temasıyla düzenlenen panele Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar ile vatandaşlar katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, panelin açılışında yaptığı konuşmada Alzheimer hastalığının çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğuna dikkat çekti. Toplumda Alzheimer ile mücadele eden ya da bu hastalığa sahip yakınları olan pek çok insan olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliklerin önemini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının bakımı için Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu ve hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle açtığı hasta konuk evinden bahseden Başkan Şadi Özdemir, bu alandaki hizmetlerini artırarak sürdürmek istediklerini dile getirdi. Yaşlı bakım evleri, kreş gibi hizmetlerin sayılarını artırmak için dayanışma çağrısında bulunan Başkan Şadi Özdemir, “Dayanışma içinde olmak, insana, çevreye ve hayvanlara duyarlı olmak Nilüfer’in ve Nilüferliler’in değerleri arasındadır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Dünya Alzheimer Günü Paneli’ne geçildi. Panelin moderatörü Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar da Türkiye’de 600 bine yakın, Bursa’da ise 33 bin Alzheimer hastası olduğunu söyledi. Hastalığın yaygınlığına dikkat çeken Prof. Dr. Bakar, "Alzheimer hasta sayısı her on yılda bir ikiye katlanıyor. Bu hastalık sadece kişiyi değil, çevrelerindeki insanları da etkiliyor. Bu nedenle toplumsal bir sorun teşkil ediyor” diye konuştu.

Panelde konuşan diğer uzmanlar arasında nöroloji uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy; Alzheimer hastalarının bakımı, hastalığın ilerlemesini geciktirme yöntemleri ve hastalara nasıl yaklaşılması gerektiği konularında bilgi paylaştılar.

Konuk Evi’nde renkli gün

Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri günü kapsamında Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde de renkli bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli aktiviteler ve etkinliklerin düzenlediği programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de katıldı. Etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar ve yönetim kurulu üyeleri, Uludağ Lions Kulübü Başkanı Esra Kunlar, Uludağ Lions Kulübü geçmiş dönem Başkanı İsmail İşyapan ve çok sayıda davetli katıldı. Hastalarla yakından ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, onların daha rahat şartlarda yaşamaları için üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, “Her zaman sizlerin yanında olacağız. Sosyal çalışmalar Nilüfer Belediyesi’nin kimliği haline geldi. Birçok alanda öncülük etmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar da Nilüfer Belediyesi ile imzaladıkları protokol ile çok daha geniş kitlelere ulaşacaklarını ifade etti. Uludağ Lions Kulübü Başkanı Esra Kunlar da bugüne kadar olduğu gibi olduğu gibi bundan sonra da Alzheimer hastalarına destek olacaklarını ifade etti

Programda Alzhemir hastaları bir koro oluşturarak şarkılar seslendirdi. Başkan Şadi Özdemir Alzheimer hastalarının çizdiği ve renklendirdiği sergiyi de büyük beğeniyle gezdi.