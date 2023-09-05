Alzheimer’den tam olarak korunmak mümkün olmasa da, 30 yıl öncesine göre korunma konusunda oldukça önemli gelişmeler olmuştur. 30 yıl önceki insanlara göre günümüzde ne değişti diye baktığımızda, ön planda artık kalp sağlığımıza daha çok dikkat ettiğimizi görmekteyiz. Bu nedenle çok basit önlemlerle Alzheimer hastalığı riski düşürülebilir. Bunlar;

- Zihinsel faaliyetlerde bulunmak (su doku bulmacası çözmek, kitap okumak, sinemaya gitmek)

-Basit egzersizler

- Sosyal aktivitelerde bulunmak

Basit gibi görünen önlemleri alarak Alzheimer hastalığı riskini yarı yarıya düşürmemiz mümkün olabilmektedir.