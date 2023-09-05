İleri evrede artık tüm zihinsel fonksiyonlar gerilemiştir. Unutkanlık çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Kişinin aklında sadece bir takım parçacıklar kalır. Birinci derece yakınlarını tanır ama isimlerini karıştırabilir. Birinci derece olmayan yakınlarını artık tanıyamamaya başlamıştır. Bu hastalar hiçbir şekilde muhakeme yapamazlar. Ev dışına tek başlarına gitmeleri imkan dahilinde değildir. Aynı zamanda ev içinde de kayda değer işlevsellikleri kalmamıştır. Yıkanma, giyinme gibi işlevlerde bakıcılarının yardımına ihtiyaç duyarlar. İdrarlarını ve büyük abdestlerini tutamadıkları için bezlenirler.