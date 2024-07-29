Amazon Prime dünyasına katılmak isteyen Türk kullanıcılar en çok hangi içeriklere ulaşabileceklerini, amazon prime dünyasına nasıl katılacaklarını ve fiyatını merak ediyor.

Aslında burada şundan bahsetmem gerekiyor ki çok iddialı bir fiyatla giriş yaptığı için fiyatı noktasında kimse bir çekingenlik yaşamıyor. Gelin hep beraber önce erişebileceğiniz en önemli amazon prime içeriklerine sonra da nasıl üye olacağınıza bakalım.

Amazon Prime Türkiye Nedir?

Dünya devi Amazon şirketinin online içerik platformu olan Amazon Prime, kendi orjinal yapımlarını ve ödüllü filmleri kullanıcılarla buluşturan bir video içerik sitesidir.

Amazon Prime Türkiye ise bu içeriklere ülkemizden uygun fiyatıyla ulaşabileceğiniz bir sistemdir.

Amazon Prime Türkiye’de Hangi İçerikler İzlenebilir

İnternetten dizi ve film izlemek artık herkesin yaptığı bir aktivite haline gelmiş durumdadır. Öyle ki pandemi nedeniyle sinema salonlarının izleyicisinin azalması ve TV programlarının da kalitesinin düşmesi Netflix ve Amazon Prime içeriklerini daha değerli hale getirmiştir.

Bizim ülkemizde de bu değişen dünyaya ayak uydurabilmek adına TV yapımcısı Acun EXXON adıyla dijital içerik yayımlayacağı bir sistem kurmaya hazırlanıyor.

Bu farklı dünyalar arasında kaybolmamak ve hangisini tercih etmemiz gerektiği noktasındaki kararsızlıklarımız ise giderek artıyor. Amazon Prime dünyasının diğerlerinden farklılaştıran ise öncelikle fiyatı ve sonra ise kaliteli içeriklerin bulunmasıdır.

Bir çok dizi ve film izleyebileceğiniz bu platformda bizim için en dikkat çekici ve dünyadaki bütün kullanıcılar tarafından tam not almış 10 film ve diziyi sizler için inceledik.

Bütün bunların yanı sıra Amazon Prime Türkçe içerik ve Türkçe altyazı seçeneklerini de ülkemizde aktif hale getirmiş durumdadır.

Amazon Prime’da İzlenebilecek 5 Film ve Dizi

Amazon Prime için kendi zevklerimiz ve IMDB puanlarını göz önüne alarak hemen izlemeniz gereken 10 dizi ve film önerisini sizlerle paylaşıyorum.

Belki bu öneriler sizi de amazon prime dünyasına taşıyabilir. :)

1-) The Man in the High Castle (2015 – 2023 ) – IMDb: 8.0

Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Philip K. Dickens’ın aynı adlı romanından uyarlama dizi ikinci dünya savaşında geçen bir hikayeyi anlatıyor.

Dizi savaşı Almanlar ve Japonların kazandığı bir dünyayı anlatıyor. Sadece bu içerik bile Amazon Prime dünyasına hemen girmeniz gerektiğinin bir göstergesidir. Dizi ilk yayımlandığı günden bu zamana kadar hep gündemde kalmış ve izleyicilerinden çok olumlu yorumlar almıştır.

Yazarın kitabını da okumanızı ayrıca tavsiye ediyorum.

Dizinin Türü: Bilim Kurgu ve Dram

Birinci Sezon Fragmanı: Tıklayın ve İzleyin

2-) The Marvelous Mrs. Maisel (2017 – ) – IMDb: 8.7

Yine bir dizi ile amazon prime içeriklerine devam ediyoruz. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve henüz final yapmayan Mrs. Maisel’in hayatını anlatan dizi oldukça eğlencelidir.

Maisel New York’ta yaşayan, iki çocuklu ve hayatında hiç bir şeye ihtiyacı bulunmayan bir kadın ancak her şey hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetmesi ile ortaya çıkıyor. İzlemeye değer bir dizi olduğunu söyleyebilirim.

Dizinin Türü: Komedi, Dram

Dizinin Fragmanı: Tıklayın ve İzleyin

3-) A Quiet Place (2018) – IMDb: 7.5

“Sessiz Bir Yer” korku filmi ile Amazon Prime içeriklerine devam ediyoruz. Yönetmen John Krasinski imzalı bu film son yılların en iyi korku ve gerilim filmlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor.

Bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sese karşı duyarlı bir takım olayların yaşandığı bunun sonucunda ise iki çocuklu bir ailenin kentten uzakta kırsal bir alanda sessizce yaşamaya çalıştığı gerilimin her dakika arttığı film gerçek manada ürkütücü.

Filmin Türü: Korku, Gerilim

Filmin Fragmanı: Tıklayın ve İzleyin

4-) Carnival Row (2019 – ) – IMDb: 7.9

René Echevarria ve Travis Beacham tarafından yaratılan Amerikan neo-noir fantastik dizisi Orlando Bloom severleri ekran başına kitlemiş durumda.

Gelecekteki bir zamanda yaşanılan seri katili dizisi henüz yeni olmasına rağmen oldukça ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin Türü: Fantastik, Politik

Dizinin Fragmanı: Tıklayın ve İzleyin

5-) The Boys (2019 – ) – IMDb: 8.7

Yine amazonun yeni bir dizisi ile amazon prime içeriklerine devam ediyoruz. İlk bölümleri 9.4 gibi yüksek IMDb puanlarına ulaşmış heyecan verici bir başlangıç yapan The Boys amazon prime içerikleri ortalaması ile sezonu kapatmıştı.

Bu dizide yozlaşmış ve artık kendi başlarına hareket eden süper kahramanlara karşı mücadele eden insanları görüyoruz. Garth Ennis ve Derick Robertson’un kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi çekicidir.

Dizinin Türü: Dram, Aksiyon ve Bilim Kurgu

Dizinin Fragmanı: Tıklayın ve İzleyin

Bunların haricinde amazon prime dizileri ve amazon prime filmleri ile ilgili yazdığımız diğer makalelere de bir göz atabilirsiniz.

Amazon Prime Nasıl Üye Olunur?

Amazon Prime hizmetlerinden faydalanmak için yapmanız gereken tek şey www.amazon.com.tr hesabına giriş yapıp üyelik işlemlerini yerine getirmektir. Amazon hizmetlerini aylık 7,90 TL karşılığında kullanabilirsiniz.

Amazon Prime Türkiye Fiyatı

Amazon prime ile ilgili yukarıda ilgi çekici dizi ve filmlerden kesitler sunmuştum ancak bunlardan daha ilgi çekici olan bir şey var ki oda fiyatıdır.

Ülkemize girdiği ilk günden bu zamana fiyatını değiştirmeyen ve diğer dijital içerik üreticileri ile bir rekabet ortamı oluşmasını sağlayan Amazon Prime bir müşteriler için adeta bir velinimet öyle değil mi dostlar.

Amazon Prime Türkiye’ye üye olmak aylık sadece 7.90 TL’dir. Ayrıca ilk ay tamamen ücretsiz olarak Amazon Prime Türkiye’yi kullanabilirsiniz.

Amazon Prime Diğer Faydaları ve Hizmetleri Nelerdir?

Amazon Prime üyeliğinizi tamamladınız ve video içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Size sağladığı faydaların sadece bununla sınırlı kaldığını sanıyorsanız tamamen yanılıyorsunuz demektir.

Çünkü amazon prime sonrasında da size ücretsiz ya da cuzi miktardaki ücretler ile bir çok fayda sağlamaktadır.

İşte Amazon Prime’ın avantajlı dünyası

1-) Amazon Prime Video

Kaliteli video içeriklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Yukarıdaki bir çok amazon orijinal içeriğini izleyebilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

2-) Amazon Prime Gaming

Oyun severler içinde bir çok yenilik ve kolaylığı beraberinde getiriyor. Konsol ve Pc oyunlarından en çok oynananları uygun fiyatlı bir şekilde Türk kullanıcılarına sunuyor.

3-) Primeday

Amazonun ayrıcalıklı dünyası olarak nitelendirebileceğimiz ve prime günleri ile birlikte muhteşem indirimler kazanacağımız bir yerin kapılarını da açmış oluyoruz.

4-) Ücretsiz Anında Kargo

Şimdilik sadece İstanbul, Kocaeli ve Bursa civarına aynı gün teslimat yapabilen amazon ücretsiz kargo, bedava film ve taşıma ücreti almama gibi avantajlar sunuyor.

Amazon Prime’da Türkçe Altyazı Var Mı?

Üye olmak isteyen ve kararsız kalan kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alan bu soruya evet var cevabını verebiliriz.

Zaten prime Türkiye bütün bunlar için kurulmuştur. Ancak netflix’de ki gibi bir türkçe yapım şimdilik bulunmamaktadır. Kısa zamanda Türk oyuncuların yer aldığı bir yapım izleyebileceğimizi de biliyoruz.

Amazon Prime Türkiye Hesabı Nasıl İptal Edilir?

Hesabınızı iptal etmek en az yeni bir hesap açmak kadar kolaydır. Üyeliği sonlandırmak için Amazon Prime hesabınıza girip “Hesap ve Listeler” sekmesi üzerinden “Üyeliği Sonlandır” butonuna basarak üyeliği sonlandırabilirsiniz.

Amazon Prime artık Türkiye’de ve sizde orijinal amazon yapımlarını, ödüllü filmleri ve diğer içerikleri izlemek için hemen kaydolun. Amazon şirketine kurye başvurusu yapmak isterseniz detaylı bilgiyi internet sitesinden alabilirsiniz.