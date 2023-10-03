ABD'li bir üniversite öğrencisi, yaz tatilini geçirmek için geldiği İstanbul'dan New York'a uçmak için aktarmalı gittiği Dubai'de havalimanı güvenlik görevlisine "saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) -New York Bronx'ta yaşayan ve temmuz ayında İstanbul'a tatile gelen genç üniversite öğrencisinin eve dönüşü çileli oldu.

ABDPost'un Dubai'deki 'tutukluluk' savunucuları "Detained in Dubai"den aktardığı bilgilere göre, Bronx'taki Lehman College'de öğrenci olan 21 yaşındaki Elizabeth Polanco De Los Santos, tatil için geldiği İstanbul'da 14 Temmuz'da New York'a bilet aldı. İlk seyahat programında Paris aktarmalı uçuş yerine Dubai'yi tercih etti.

Dubai'de indikten sonra güvenlikten geçerken havaalanı personeli Los Santos'tan yakın zamanda geçirdiği bir ameliyattan sonra takması gereken bel kompresörünü çıkarmasını istedi. Bunun için özel bir kabine yönlendirilen kadın personel kompresörü çıkardı. Ancak Los Santos'un annesi Detained in Dubai'ye, personelin kaba davrandığını ve kızının hala iyileşmekte olan ameliyat izlerini incittiğini; bunun yanı sıra ona gülerek ve elbiselerini tekrar giymek için yardım istediğinde reddettiklerini iddia etti.

Personelin yardım talebini görmezden gelmeye devam etmesi üzerine yolunu kesen bir güvenlik görevlisinin yanından eğilerek geçen ve arkadaşına gelip kendisine yardım etmesi için seslenen genç kız, Detained in Dubai'ye verdiği demeçte, "Koluna hafifçe dokunarak onu yoldan çektim ve sonra çaresizce arkadaşıma yardım için ağlamaya başladım" dedi.

Los Santos daha sonra, dokunduğu güvenlik görevlisi hakkında şikayette bulunduğu için saatlerce bir odada alıkonulduğunu ve Arapça yazılmış bir formu imzalayana kadar ayrılmasına izin verilmediğini iddia etti.

Los Santos, daha sonra New York'a giden uçağına yetişmek için havaalanına döndüğünde, hakkında seyahat yasağı kararı olduğu ve mahkeme sürecinde ülkede kalacağı bildirildi.

KARAR TEMYİZE GİTTİ 1 YIL CEZA ALDI

Haftalarca otellerde kaldıktan sonra bir yargıç 10 bin BAE dinarı (yaklaşık 2 bin 700 dolar) ödemesine hükmetti ancak Dubai savcıları kararı temyize götürdü ve pazartesi çıkan kararla da genç kız bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İNANILMAZ STRES ALTINDA

Detained in Dubai'nin kurucusu Radha Stirling, yapılan muamelenin çirkin olduğunu belirterek "Fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyen, tüm hayatını bozan ve uzun vadede onu yaralayan inanılmaz bir stres altında" diye konuştu.

6 SAATLİĞİNE KALIP GİDECEKTİ

Stirling ayrıca, "Elizabeth Dubai'den sadece altı saatliğine transit geçmeyi planlıyordu ama aylardır orada ve masraflar ve avukat masrafları nedeniyle 50 bin dolar kaybetti" dedi.