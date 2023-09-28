Şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İnegöl'de Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik ortaklığında geliştirilen ve kamuoyuna duyurulan elektrikli araç projesi Amperino'nun prototipini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, ''Amperino’da kaportada ilk prova..'' ifadesini kullandı.