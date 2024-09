Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Şube Başkanı Eyyüp Aydınlı, AGD 50. Dönem Eğitim Faaliyetleri çalışmalarının başladığını duyurdu.

Anadolu Gençlik Derneği 50.Dönem Başladı

Agd yönetim kurulu İlçe başkanı Eyyüp Aydınlı başkanlığında dernek binasında toplandı. İnegöl'ün Gençliği için bir çok karar alındı. Agd Ortaokullar ve Liseler Komisyonu Okul Döneminde yapacağı faaliyetleri planladı.

Aydınlı Şu ifadeleri kullandı;

“Anadolu Gençlik Derneği olarak 50 yıldır ülkemizin her köşesinde, iyinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın hâkim olması için gayretle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu amaç ve şuurla her genç bir yarındır diyerek öğrenci kardeşlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir gencimize bir fidan merhametiyle yaklaşıyor, kendisini yetiştirmiş gençlerimizin ülkemizin geleceği ve oksijen deposu olduğunu biliyoruz. Bu planlamayı tüm kademelerimizle, hep birlikte en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Bu yıl yaz etkinliklerimizi dört ayrı noktada iki yüz elli beş öğrencimizle tamamladık. Anadolu Gençlik Derneği İnegöl şubesi olarak öğrenci faaliyetlerimizi İnegöl merkez, Yeniceköy, Cerrah ve Alanyurt Mahallelerimizde yapıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Okuma grupları oluşturarak öğrencilerimizle eğitimler ve sosyal faaliyetler yapıyoruz. Ortaokullarda yazın yaz etkinlikleriyle dolu dolu bir yaz geçirip kışın ise her hafta sonu onar kişilik kâşif gruplarımızla hem öğrenip hem eğleniyoruz. Her bir grubumuzla yaptığımız etkinliklerimizi yaş gruplarına göre gezi ve sosyal aktivitelerle eğlenceli hale getiriyoruz. Ayrıca lise gruplarımızdan mezun olup üniversiteye giden mezun öğrencilerimizle de irtibatımızı sürdürüyoruz. Okullarımız, eğitimli, çalışkan, topluma faydalı olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle okullara ve eğitimcilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ayrıca bu süreç içinde sadece okullara değil okul, aile ve çevrenin de işbirliği içinde olması gerekmektedir. Eğitimde okul ve aile işbirliği nasıl vazgeçilmez bir öğe ise bizler de öğrencilerin sosyal hayatlarında doğru yer bulmaları için çaba sarf ediyoruz”

Yeni Dönem Herkes İçin Hayırlı Olsun.