Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar sezonu Hentbol yarı final müsabakaları 10-13 Ağustos tarihleri arasında 16 ilden toplam 336 sporcunun katılımıyla Bilecik’te gerçekleştirilecek. Heyecan dolu karşılaşmalara Manisa, Bursa, İzmir, Uşak, Sivas, İstanbul, Ankara, Adana, Sakarya, Karaman, Hatay, Konya, Muğla, Aksaray, Mersin ve Kahramanmaraş illerinden gelen sporcuların katılacağı Analig Hentbol Yarı Final Karşılaşmaları İstasyon Spor Salonu ve Bozüyük Spor salonunda gerçekleştirilecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği yapacağı turnuva Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açılış programıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir açılış konuşmasında sporculara ilimize hoş geldiniz diyerek tüm takımlara ve antrenörlere başarı dileklerinde bulundu. Açılış programının ardından sporcu ve antrenörlerin katılımlarıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına saygı yürüyüşü yapıldı. Ardından kültür gezisi kapsamında Şeyh Edebali Türbesi ziyareti ve Pelitözü Gölet gezisi gerçekleştirildi.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar 21-27 Ağustos tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecek olan Analig Hentbol Türkiye Birinciliği Müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.