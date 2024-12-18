Mahkeme, Cumhurbaşkanının yalnızca üst kademe yöneticilerin atanmasına ilişkin yetkilere sahip olduğunu hatırlatarak, vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki idare amirlerinin bu kapsamda yer almadığını belirtti. Atama yetkisinin ancak kanunla düzenlenebileceğini vurgulayan mahkeme, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yetkinin genişletilemeyeceğine hükmetti.

2021 tarihli ve 70 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemelere yönelik CHP'nin iptal ve yürürlüğün durdurulması talebi üzerine inceleme yapan Anayasa Mahkemesi, ilgili kararnamedeki bazı maddeleri iptal etti. Şubat 2024’te sonuçlanan davada, mahkeme yürürlüğün durdurulması taleplerini reddederken, iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre zarfında, oluşabilecek hukuki boşluğun kamu yararını olumsuz etkilememesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.

Mahkemenin iptal ettiği düzenlemeler arasında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 271. maddesine eklenen 2. ve 3. fıkralar da yer aldı. Söz konusu fıkralar, İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında hudut mülki idare amirlerinin atanmasını ve bu amirlerin mali, sosyal ve özlük haklarının vali yardımcısı ve diğer mülki idare amirleriyle denk tutulmasını içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, memurlar ve kamu görevlilerinin kadrolarının ve atamalarının yalnızca kanunla düzenlenebileceğine dikkat çekerek, bu kuralı anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.