Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hasat zamanının da sona ermesiyle vatandaşları son günlerde artan anız ve orman yangınları konusunda uyardı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Amiri Emrah Şimşek, anız yangınlarının büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade ederek; “Bahçe, tarla ve anız temizliği amacıyla ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri yol kenarlarına atılmamalıdır. Anız yakıldığında, alevin rüzgârın ve artan sıcakların etkisi ile hızla yayılarak çevreye, doğal yaşamdaki canlılara zarar vermekte ve hava kirliliğine neden olmaktadır.” dedi.

Emrah Şimşek; “Sıcakların devam etmesiyle birlikte, anız yangınları tehlikesi başlamış bulunmakta. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Duyarlı ve sorumlu olmalıyız”

Emrah Şimşek; “Anız yakıldığını ve yandığını gören vatandaşlarımızın acilen 112 çağrı merkezini arayarak itfaiye ya da orman teşkilatına ihbar etmesi gerekiyor. Bu konuda duyarlı ve sorumlu olmalıyız” diye konuştu.