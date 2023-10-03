Ankara Üniversitesinde eğitim-öğretimin sembolü olan “Bilim Ateşi” Güneş Meydanında yakılarak 2023-2024 Akademik Yılının başlangıcı yapıldı. Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katıldığı ve geleneksel olarak gerçekleştirilen tören,saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi 16. Bilim Ateşini yaktı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Doğan Mürşit Altıparmak'ın konuşması ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara'daki hain saldırıyı kınadı. Türkiye Cumhuriyetinin ve aziz Türk Milletinin bu saldırılara boyun eğmeyeceğini kaydeden Rektör Ünüvar, tedavileri Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde devam eden kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıllar süren yoğun bir çalışma ile sadece kendileri değil aileleri ile birlikte hazırlandıkları ve girdikleri sınavların neticesinde tercih yapan öğrencilere seslenen Ünüvar, “Ne mutlu ki Ankara Üniversiteli gençler oldunuz. Bugün sizler için yıllardır verdiğiniz emeğin ödülünü alma zamanı. Bugün yaşamınızda yeni bir sayfa açılıyor…” dedi. Rektör Ünüvar konuşmasında öğrencilere şu ifadelerle seslendi:“Ankara Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana alanının öncüsü olarak bugüne kadar 300 binin üzerinde nitelikli mezun vermiştir. Sizler de bugün 77 yıldır adını her alanda duyuran Büyük Ankara Üniversitesi Ailesi’nin bir parçası oldunuz. Dünyanın ve Türkiye’nin her bir köşesinde bir Ankara Üniversitesi mezununa rastlayabilirsiniz.”

Öğrencilerin Ankara Üniversitesindeki eğitim süreleri boyunca mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaklarını fakat bunun yanı sıra entelektüel bilgi birikimi de kazanacaklarını söyleyen Ünüvar, “Alanında uzman akademisyenlerimizden ve modern teknik imkânlarımızın bulunduğu alanlarımızda uygulamalı eğitim alırken bir yandan da farklı bakış açıları kazanacak, farklı kültürel, sportif ve sanatsal birikimlerle geleceğinize katkıda bulunacaksınız. Amacımız sizleri sadece Ankara Üniversitesinden mezun etmiş olmak değil. Devletimize, milletimize ve insanlığa faydalı birer birey olarak yetişmenizi sağlamak” dedi.

Konuşmalar ardından Rektör Ünüvar ile Ankara Üniversitesine bu yıl kayıt yaptıran ve geçtiğimiz yıl mezun olan bir öğrenci tarafından “Bilim Ateşi” yakıldı.

Ankara Üniversitesi yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler, “Bilim Ateşi Yakma Töreni” sonrası Anıtkabir’i ziyaret etti.

Rektör Ünüvar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önünde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Tören, katılımcılarla birlikte anı fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.