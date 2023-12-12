Ankara'da gerçekleşen MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı, Türkiye'yi sarsarken, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve üç kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan 1-1'lik beraberlik sonrasında, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik şok edici saldırı gerçekleşti. Maçın son düdüğüyle birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Gözaltına alınan Faruk Koca ve beraberindeki üç kişi tutuklandı.

Bakan Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.