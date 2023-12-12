Bursa'da bir tek katlı ev, akşam saatlerinde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan 2. Saka Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki T.T., mutfakta söndürmediği sigarasını bıraktıktan sonra salona geçip televizyon izlemeye başladı. Bir süre sonra evden yükselen yanık kokusunu ve dumanları fark eden Turhan T., hemen dışarı çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yoğun çaba sonucu yangına 1 saat süren müdahalede bulundu. Neyse ki yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ise tamamen küle döndü. Ev sahibi T.T., ifadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. T.T.'nin ifadesinde, "Yangının mutfakta bıraktığım sigara izmaritinden çıktığını düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.