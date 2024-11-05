Son haliyle oldukça ilgi çeken ünlü sanatçı, mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser teşhisi koyuldu. Hastalığı boyunca kilo kaybeden ve maddi olarak sıkıntılı günler geçiren şarkıcı, henüz ilaç tedavisine bile başlayamadı. Daha sonra kızının yanına taşınan ünlü türkücüye dostları ve hayranları destek sağladı. Hatta Ankaralı Turgut için yardım amacıyla bağış kampanyası bile düzenlendi.

DURUMUNUN KÖTÜYE GİTTİĞİ BİLDİRİLDİ

Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında menajeri tarafından yapılan açıklamaya göre, son hali hayranlarını endişelendirdi. Turgut Karataş’ın entübe olduğu bilgisi alındı ve durumunun kötüleştiği bildirildi.