Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir’in bilgilendirip önemli bilgiler aktaracağı grup ise bu kez anne adayları ve gebeler olacak. Bu çerçevede Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla "Gebelikten Doğuma: Sağlıklı Sürecin Sırları" konulu konferans, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek. 20 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 13.30’da başlayacak konferansa Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Keskin Paker ve Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Özlem Akıncı konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: iha