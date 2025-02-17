Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bilal mahallesinde meydana geldi. Odun yüklediği park halindeki römorkun üzerine çıkan Orhan Şentürk(80), bir anda fenalaşıp dengesini kaybederek römorkun üzerinden kafa üstü düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.