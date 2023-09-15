Frenleri boşalan bir işçi servisi, Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde trajik bir kazaya neden oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen bu üzücü olayda, servis sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda servis, rampa aşağı hızla inerken duramayarak kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Nur Eylül ve annesi Ayfer Başkurt'a çarptı ve devrildi. Kazada sadece anne ve kızı değil, servis şoförü ile birlikte 5 işçi de yaralandı.

Olayın hemen ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak maalesef anne Ayfer Başkurt hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Küçük Nur Eylül ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza sonucunda geride yalnızca anne ve kızının terlik ve ayakkabıları kaldı. Bu acı manzara, görenlerin yüreklerini burktu. Kazanın, Ayfer Başkurt'un kızı Nur Eylül'ü okula götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, olayı duyup dışarı çıkan Neslihan Akşahin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 08.00 civarlarıydı. Birden çığlık sesleri duydum ve hemen balkona çıktım. Hızla aşağıya indim. O sırada çocuğa yardım etmeye çalışıyorlardı ancak ne yazık ki çocuk hayatını kaybetmişti. Aşağıya indiğimde kadını gördüm. Otobüsün içinden de çığlık sesleri geliyordu. İnsanlar otobüsten çıkmaya çalışıyor, camları kırmaya çalışıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık." Servis aracı ise olay yerindeki geniş çaplı incelemelerin ardından bölgeden kaldırıldı.