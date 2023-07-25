Dünyanın önde gelen mutfaklarından biri olan Antakya mutfağının tanınmış şefleri, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da düzenlenen Antakya Gastronomi Günleri kapsamında tesis misafirlerini, birbirinden lezzetli Antakya yemekleriyle buluşturdu. 20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Bodrum Yalıçiftlik’te yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu kez Unesco yaratıcı şehirler ağına girmiş Türkiye’nin üç şehrinden biri olan Hatay’ın mutfağıyla dünyaca ünlü Antakya bölgesinin eşsiz lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sundu.

20-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Antakya Gastronomi Günleri kapsamında Antakya mutfağının gastronomi uzmanı, mutfak kültürü araştırmacısı ve yazar Ünal Kahraman, işletmeci ve yöresel yemek uzmanı Sedat İnanç, Sultan Sofrası’nın yemek ustası Sibel Bayrakçıoğlu ve Emine Kahraman, Fatma Tuğba İnanç gibi tanınmış şefleri, tesis misafirleri için Antakya’nın yöresel lezzetlerinden oluşan ve tamamen Antakya’dan getirilen malzemelerle 60’tan farklı sunum hazırladı. Etkinlik, tesiste konaklayan yerli ve yabancı misafirlerden yoğun ilgi gördü.

Başta Türkiye’ye özgü yerel lezzetler olmak üzere dünya çapındaki birçok farklı mutfakları misafirlerinin beğenisine sunduklarını kaydeden Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Hapimag’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında yerel değerlere büyük önem atfettiğini söyledi. Misafirlerine verdikleri hizmetlerde yerel değerleri ön plana çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Demirkol, “Son yıllarda ülkemizin farklı lezzetlerini tesis misafirlerimizin beğenisine sunma arzumuzu yine devam ettirmek istedik ve Antakya mutfağına 4 yıl önce olduğu gibi özellikle bu yıl da yer vermeyi çok önemsedik. Bildiğiniz gibi Antakya’nın da içinde bulunduğu Hatay ilimiz, 2017 yılından bu yana UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmeye hak kazanan Türkiye’nin üç şehrinden biri. Kentin gastronomi alanında uluslararası arenadaki gücü son derece büyük. Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölge büyük hasar gördü. Bölgenin kadim kültürünü korumak ve yaşatmak, dünya genelinde tanınırlığını artırarak en kısa zamanda sahip olduğu potansiyele kavuşmasına destek olmak için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Amacımız Antep, Adana ve tüm diğer illerimizin farklı lezzetlerini misafirlerimizin deneyimlemesini sağlamak. Sofranın birleştirici gücüne olan inancımızla, gelecek dönemde de yerel mutfaklarımızı ve değerlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.