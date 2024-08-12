Antalya açıklarında dün meydana gelen 4.1 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, bölgedeki endişeleri yeniden artırdı. Halk, bu sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak ederken, uzmanlar uyarılarda bulundu. Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, bu bölgede 8.0 büyüklüğünün üzerinde bir depremin olası olduğunu belirtti.

9 Ağustos’ta Kaş açıklarında 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar, bölge halkında paniğe yol açarken, gün boyunca 15’ten fazla deprem yaşandı. Depremlerle birlikte, Antalya ve çevresindeki depremsellik ve olası tsunami riski yeniden gündeme geldi.

Doç. Dr. Bülent Özmen, Antalya’nın deprem potansiyeline dikkat çekerek, “Antalya ve çevresinde deprem üretme kapasitesine sahip birçok fay hattı bulunuyor. Bunlar arasında Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Yayı, Kırkkavak ve Aksu fayları öne çıkıyor. Antalya Körfezi ve Ege Denizi'ndeki aktif faylar da Antalya’yı etkileyebilir,” dedi. Ayrıca, Antalya’nın geçmişte de büyük depremler yaşadığını, 1459, 1743 ve 1851 yıllarındaki depremlerin izlerinin tarihi eserlerde görülebildiğini ifade etti.

Özmen, 1900 sonrası Antalya’yı etkileyen birçok depremden bahsederek, 24 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde meydana gelen ve Antalya’yı derinden etkileyen Fethiye depremlerine dikkat çekti. Bu depremler, bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.