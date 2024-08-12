Körfez Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol bakım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, İlimtepe Mahallesi’ne 930 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi tarafından ulaşımda konforun sağlaması amacıyla başlatılan asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında son olarak İlimtepe Mahallesi’nde 930 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına yön veren Körfez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı İlimtepe Mahallesi Mesire Alanı yolunda 330 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. İlimtepe bölgesi 5. Etap’ta İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından ise Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-21 ve 28’inci sokaklarda asfalt serimi yapıldı. Çalışma sonrası 5. etap, 600 ton sıcak asfaltla buluştu. Ekipler kentin birçok noktasında yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceğini belirtti.