ANTALYA (İGFA) - Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web gibi araçlar üzerinden ilçenin nabzını tutan, istek, öneri ve şikayetlerleMuratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan Turunç Masa’ya, geçen yıl en çok 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşıldı. 7 gün 24 saat çalışan Çağrı Merkezi, yıl içinde 145 bin 274 başvuru kaydı oluşturdu. Turunç Masa başvurularının yüzde 81.5’i çağrı merkezinde oluşturulurken başvuruların yüzde 12.2’si CİMER, web, dilekçe, sosyal medya kanallarından yüzde 6.1’i ise belediye fuayesinde bulunan başvuru masasından alındı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Kasım 2014’te hizmete aldığı Turunç Masa, 10’uncu yılını kutladığı 2024’te ilçede en yüksek memnuniyet oranına ulaştı. Geçen yıl 178 bin 237 başvuru alınırken Turunç Masa Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda memnuniyet oranı yüzde 93.9 oldu. Turunç Masa, 2005’te yüzde 88.1, 2016’dayüzde 89.6, 2017’deyüzde 90.1 memnuniyet oranına ulaşmıştı. 2018 – 2021 yılları arasında yüzde 85.5’lik memnuniyet ortalaması sağlanırken 2022 ve 2023 yıllarında ise bu oran yüzde 89.3’e yükseldi.

SORUMLU HESAP VEREBİLİR BELEDİYECİLİK

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa’nın Muratpaşa Belediyesi’nin sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Uysal, “Turunç Masa, halkın iradesine, beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk” diye konuştu.