Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu Antalya Körfezi’nde, Çanakçı Mahallesi'nde saat 17.00 civarında aniden hortum oluştu. Bir evin çatısı ağaç tarafından devrilirken, başka bir evin çatısı da yerinden koparak savruldu. Dört seradaki naylonlar yırtıldı ve ekili sebzeler zarar gördü.

Evinin çatısı uçan Vedat Topçu, "Hortum aniden geldi ve ağaçları yere yatırdı," dedi. Serası zarar gören Mesut Balcı ise "Kendimi zor kurtardım" şeklinde konuştu.

Tekke Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle tarım arazileri, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacak.