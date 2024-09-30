Duruşmada sanık Eray Özyağcı, "Niyetim öldürmek olsaydı, ayağına değil, kafasına ateş ederdim" diyerek suçlamaları reddetti.

Duruşma, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Sanıkların beyanlarının alındığı oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Mahkeme başkanı, cinayet görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporuna dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açmadığını açıkladı.

Eray Özyağcı, cinayeti tasarlayarak işlemediğini öne sürerek, "Amacım yaralamaktı. Sinan ve Selman'a karşı gelmedim, sadece ayaklarına ateş ettim" ifadelerini kullandı. Olay sırasında yaşanan panikten bahsederek, "Selman silahını bana doğrultunca ben de ateş ettim" dedi. Özyağcı’nın beyanı sırasında bir müşteki, "Karşısına erkek gibi çıksaydın" diyerek salondan çıkarıldı.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti. Motosiklet kullanan tutuklu sanık Vedat Balkaya, olayın alacak verecek meselesi olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları asılsız bulduğunu belirtti. Suat Kurt ise, "Cinayetle hiçbir alakam yok" derken, azmettirici olarak suçlanan Doğukan Çep, "Kimseyi öldürmeye göndermedim" dedi.

Mahkeme, duruşmaya devam edilmesi için yarın saat 09.00'da toplanacak.