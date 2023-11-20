Antalya'nın Alanya ilçesinde özel yurtta erkek çocuklara cinsel istismar iddiası mide bulandırdı.

İstismarda bulunan 20 yaşındaki eğitmenin ifade verip serbest bırakılması gündem olmuştu.

Bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Süleymancıların yurdundaki istismarı 5 erkek çocuğu anlattı, istismarcı eğitmen serbest bırakıldı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama geldi. Bakanlık söz konusu iddiayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu duyurdu.

EN AĞIR CEZA İSTENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: