Bursa'da düzenlenen Go Green Türkiye Fuarı, 16-18 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yaptı ve bu etkinlikte öne çıkan yerli otomobil Amperino, geniş bir ilgi kitlesi tarafından karşılandı. Bursa'da altı girişimci firmanın bir araya gelerek ortaklaşa ürettiği tamamen yerli Amperino, öğrencilerden milletvekillerine, vatandaşlardan yatırımcılara kadar her kesimden ziyaretçinin dikkatini çekti. TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Amperino'yu yakından inceledi.

Varank, direksiyon başına geçerek fuar alanında Amperino ile bir tur atarak araca olan hayranlığını dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa'da üretilen Amperino, 6 girişimci firmanın bir araya gelerek ortaklaşa ürettiği L-7 serisi 'City Car' segmentindeki araçlarıyla fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Fuar boyunca sergilenen aracın prototipi, ilk günden itibaren birçok meraklı tarafından incelendi. Amperino CEO'su Haluk Özbek, fuarı başarıyla tamamladıklarını belirterek, Türkiye'nin genç mühendislerine olan güvenin haklı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Özbek, Elektrikli araçlar ve ekipmanları fuarını başarıyla tamamladık. Türkiye’nin mühendislerine ve gençlerine güvenmenin haklı gururunu yaşadık. Beklediğimizin üzerinde fuarda takdir topladık. Özellikle City Car konseptindeki aracımız, ölçüleri ve görseli, işin profesyonellerinden tam not aldı. Bizler önümüzdeki sürecin bundan sonra zor olduğunu biliyoruz. Aracımızın mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz. Değerli bir başlangıç yaptığını belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli girişimci Özbek, neredeyse 40 aylık bir yoğun çalışmanın meyvelerini toplamanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederek, " “Milletvekilleri, valimiz, tüketiciler ve öğrencilerin ziyaretleri bizleri çok gururlandırdı. Girişimci ortaklarımı, çalışma arkadaşlarımızı ve mühendislik ekibini tebrik ediyorum. Aracımızın mükemmeliyet süreci yeni başlıyor. 2025 yılından itibaren seri üretime geçeceğimizi düşünüyorum. Gençleri, toplumun böyle bir araca kolayca ulaşması için fiyat konusunda elimizden geleni yapacağız. Aracın yüzde 100’e yakın yerli olması gurur verici oldu” dedi.

Yatırımcı ortaklarla bir araya gelerek küresel düzeyde üretim ve pazarlama konusunda büyük bir hamle yapacaklarını ifade eden Özbek, “Türkiye, böyle yeşil enerji tüketen L-7 konseptine ihtiyacı vardı. Sermayelerimizin önemli bir kısmını bunun gelişmesi için çalışıyoruz. 6 ortağın çoğu mühendis kökenlidir. Sermayemizin bir kısmını yüksek teknolojili ürünlerine yatırmamızın Türkiye’ye karşı bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin elektrikli araçlar ve batarya merkezi olması konusunda destekleme ardına bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Türkiye’nin yeni 100 yılına hep birlikte destek olacağız” diye konuştu.