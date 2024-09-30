Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel çocukları, 2017’de kendi diktikleri zeytin fidelerinden ilk mahsulü topladı. Kendi elleriyle topladıkları zeytinleri ise önce kırdı ardından salamura yatırdı.ANTALYA (İGFA) - Engelsiz Kafe’ye 2017’de zeytin fideleri diken çocuklar şimdi de o ağaçlarda yetişen ilk zeytinleri topladı. Eğitmenler eşliğinde önce zeytinin nerede nasıl yetiştiği, ne zaman toplanması gerektiği konusunda bilgi edinen öğrenciler mutfak atölyesinde önlük ve keplerini takmalarının ardından ise kışlık hazırlıklara koyuldu. Çocuklar önce zeytinleri renklerine ayırdı ardından tek tek zeytinleri kırıp salamura zeytin yaptı.

Bu etkinlikle çocuklar hem doğayla kaynaşarak negatif enerjilerini attı, hem de kendi emekleriyle üretime katkıda bulunmanın keyfini yaşadı. Zeytin kırma etkinliğinde öğrencilerin psikomotor becerileri, zeytin kurma aşamasında ise bilişsel alan becerileri desteklendi. Ayrıca salamura yöntemiyle de yiyeceklerin uzun süre bozulmadan nasıl saklanacağını uygulamalı olarak öğrendi. Öğrenciler bundan sonraki etapta ise iki günde bir zeytinlerinin sularını değiştirerek oluşumunu takip edecek, ardından da tatlandırma aşamasını tamamlayıp zeytinlerin tadına bakacaklar.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe öğrencilerinin eğitmeni Özlem Öztür düzenledikleri etkinliğin günlük yaşam becerilerini geliştirmek üzerine uygulandığını söyledi. 2017’de kendi diktikleri fidanlardan zeytin toplayan çocukların aynı zamanda bu etkinlikle küçük kas becerilerini de geliştirdiğini aktaran Öztür, çocukların keyifli dakikalar geçirdiklerini de dile getirdi.

Zeytin toplayan öğrencilerden Galip Tolga Küçükertaş’ın babası Tayfun Küçükertaş, “Muratpaşa’nın yıllar önce bu etkinliği başlamasından dolayı çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu tür aktiviteler çocuklarımızın evden çıkmasını, sosyalleşmesini sağlaması ve öğretmenleriyle zaman geçirmeleri açısından çok çok güzel bir olay” diye konuştu. Küçükertaş ayrıca çocukları bu etkinliklerde bir araya getirmek, topluma karışmalarını sağlamak için Antalya’nın her noktasından ebeveynin geldiğini, çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini de sözlerine ekledi.