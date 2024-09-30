İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Samet Ş. yönetimindeki 16 NHF 87 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alarak cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Araçtan sıçrayan alevlere işyerinin bahçesinde de yangına neden oldu. O yangında büyümeden söndürüldü.

Kaynak: ÖZNUR DEDE