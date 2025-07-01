Küçükçekmece’de kıskançlık krizi nedeniyle kavga ettiği 2 aylık eşini yumrukla öldüren adam emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başlamıştı. İddiaya göre kadın adama "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyümüştü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine yumruk atmış, aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına vurmuştu. Kadın hayatını kaybederken adam gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten Nazım Özayyıldız adliyeye sevk edildi.