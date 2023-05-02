Antalya’yı gelecek sezon kadın voleybolunda dünyanın en iddialı liglerinden Misli.com Sultanlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’ta ilk imzalar atılırkenANTALYA (İGFA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop, Ankara’dan Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’ya taşındı. Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 2 sezon playofflara kalma başarış gösteren MuratpaşaBelediyespor’la birleşen başkent ekibi, iddialı bir takım için kolları sıvadı. Orta oyuncu Ecem Şahin’le yeniden anlaşan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, İtalyan milli smaçör Anastasia Guerra ile de sözleşmeli imzaladı.

Diğer yandan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal veMuratpaşa Belediyesi Sigorta Shop Voleybol Başkanı Aydın Kaya yeni sezon hazırlıkları için bir araya geldi. Buluşmada MuratpaşaBelediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve kulüp yöneticisi Murat Şimşek de yer aldı. Toplantının ardından Kaya, yaptığı açıklamada, Antalya veMuratpaşa’nın voleybolu seven bir şehir olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’u,Antalyaspor gibi bu şehrin takımı olacağını belirten Kaya, şöyle konuştu:

“Gençlere, çocuklara, ailelere bence güzel bir hafta sonu yaşatacak. Bu şehre, dünyanın en iyi oyuncuları, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler gelecek. Hırslı, seyir keyfi olan bir takım yaratacağız. Ve bunu da Antalya izleyecek.Altyapıda Muratpaşa Belediyesi’ninve Antalyaspor'un geniş bir çalışması var. İkinci ligde Antalyaspor'un bir takımı var. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’laşimdi bir piramit oturuyor. ‘Antalya bir voleybol kenti oluyor’ diyebiliriz.”

Başkan Uysal ise Antalya ve Sultanlar Ligi’nin birbirine çok yakıştığını belirterek, “Antalya’nn Sultanlar Ligi’nde olmasıgerekli ve tatlı bir renk. Türkiye voleybolu içinde bu çok gerekli. Sigorta Shop'un güzel hikayesiyleMuratpaşa Belediyesi'nin güzel hikayesini, duygularını ülke voleybolunun ihtiyacı ekseninde birleştirelim istedik. Bu yıldan itibaren Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop,Misli.com Sultanlar Ligi'nde Antalya'mızı temsil edecek. İddialıyız” şeklinde konuştu.