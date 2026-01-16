"Buz Hafızası Sığınağı" (Ice Memory Sanctuary) adı verilen bu merkez, küresel ısınma nedeniyle eriyen dağ buzullarından alınan örnekler için güvenli bir arşiv oluşturmayı hedefliyor.

Alp Dağları'ndan Antarktika'ya yolculuk

Avrupa Alpleri’nden alınan iki buzul çekirdeği, Antarktika’daki bu özel kar mağarasında depolanan ilk örnekler oldu. Fransa’daki Mont Blanc ve İsviçre’deki Grand Combin buzullarından çıkarılan toplam 1,7 tonluk örnekler, İtalya’nın Trieste limanından yola çıkarak 50 gün süren deniz ve hava yolculuğunun ardından bölgeye ulaştı. Sığınak, Antarktika’nın merkezinde, 3 bin 200 metre yükseklikteki Concordia İstasyonu’nda bulunuyor. Yüzeyin yaklaşık 10 metre altına kazılmış 35 metre uzunluğundaki bu mağara, herhangi bir yapay soğutma sistemi olmadan, doğal olarak eksi 52 derece sabit sıcaklıkta korunabiliyor.

Geleceğin bilim insanlarına miras

Buzul çekirdekleri, binlerce yıl öncesine ait iklim koşullarına dair değerli bilgiler sunuyor. Buz katmanlarındaki tozlar, hava kabarcıkları ve izotoplar, eski dönemdeki hava durumunu, volkanik aktiviteleri ve atmosfer bileşimini anlamamıza yardımcı oluyor. Buz Hafızası Vakfı Başkan Yardımcısı Carlo Barbante, bu arşivin asıl değerinin gelecekte ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Geleceğin bilim insanları, bugün hayal bile edemediğimiz teknolojileri kullanarak bu buzların içindeki şu an görünmez olan sırları açığa çıkaracaklar" dedi.

Proje kapsamında, önümüzdeki yıllarda And Dağları, Himalayalar ve Tacikistan gibi bölgelerden alınacak buzul örneklerinin de sığınağa eklenmesi planlanıyor.

Tarafsız ve küresel bir koruma

Sığınağın Antarktika'da bulunması, sadece iklimsel avantajlar değil, aynı zamanda siyasi tarafsızlık da sağlıyor. Küresel bir anlaşmayla yönetilen bu topraklarda saklanan örneklerin, herhangi bir ülkenin mülkiyetinde olmaksızın sadece bilimsel liyakat esasına göre erişime açık olması hedefleniyor.