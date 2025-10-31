Şebboy Caddesinde Alpaslan İlhan ve İsmail Biricik ortaklığında kurulan işletmenin açılışına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Biricikler Kebap ortaklarından İsmail Biricik yaptığı konuşmada “İnegöl için herşeyin en iyi ve kalitesini yapmaya çalışıyoruz. Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Alpaslan İlhan ve İsmail Biricik bir araya gelerek İnegöl’e güzel bir işletme kazandırdı. İki arkadaşımızda alanında uzun yıllardan beri hizmet sektöründe tecrübeli kardeşlerimiz. İşyerimizin İnegöl’e ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, “Müessesemizin İnegöl’e hayırlı olmasını diliyorum. Hemşerimizin burada başarılı işlere imza atması bizi ayrıca mutlu ediyor. İşletmenin bol kazanç getirmesini diliyorum.” İfadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’de her yeni işletme açılışı bizi de heyecanlandırıyor. Girişimcilerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum.” diye konuştu.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, “Şehrimiz bereketli bir şehir üreten bir şehir. Her gün yeni bir işletme faaliyete başlıyor. Girişimci kardeşlerimize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesilerek Biricikler Kebap’ın açılışı gerçekleştirildi.