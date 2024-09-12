Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir binanın apartman boşluğunda kaynak çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Edremit Tuzcumurat Mahallesinde apartmanın havalandırma boşluğunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı kısmında kaynak yapılırken etrafta bulunan çuval ve kağıt parçalarının tutuştu. Alevler kısa sürede büyürken, yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.