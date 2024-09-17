Apple, dün itibarıyla iOS 17.7 ve iOS 18 güncellemelerini aynı anda kullanıcıların hizmetine sundu. iOS 18, büyük bir yenilik dalgası ile gelirken, iOS 17.7 güvenlik açıklarını kapatan bir güncelleme olarak dikkat çekiyor. Bu hamle, iOS 18'in yeni özelliklerini hemen denemek istemeyen kullanıcıların güvenliğini sağlama amacı taşıyor.BURSA (İGFA) - Apple'ın bu çift güncelleme stratejisi, özellikle yeni işletim sistemlerinin başlangıç aşamasındaki olası sorunlardan kaçınmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kullanıcılara yönelik olarak, iOS 17.7 ile önemli güvenlik açıklarının kapatıldığı ve iOS 18’e geçmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle kullanabilecekleri belirtildi.

İOS 17.7’DE GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ ÖN PLANDA

Yaklaşık 600 MB boyutundaki iOS 17.7, Apple’ın eski nesil işletim sistemine yönelik destek sözüne sadık kaldığını gösteriyor. Güncelleme, çeşitli güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcıları koruma altına alıyor. Apple, iOS 17'nin ne kadar süre daha destekleneceği konusunda net bir bilgi vermese de, iOS 18’in yaygınlaşmasına kadar güvenlik güncellemelerinin devam edeceğini ifade etti.

İOS 18 ÖZELLEŞTİRME VE AKILLI TEKNOLOJİNİN YENİ BOYUTU

Öte yandan, iOS 18 işletim sistemi ile Apple, iPhone deneyimini baştan sona değiştiren yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık ana ekranda uygulama ve araç takımlarını daha özgürce düzenleyebilecek, kilit ekranını kişiselleştirebilecek ve Denetim Merkezi’ne daha hızlı erişebilecekler.

En dikkat çekici özelliklerden biri, yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması oldu. Artık fotoğraf arşivleri tek bir görünümde otomatik olarak düzenleniyor ve yardımcı koleksiyonlar sayesinde favorilere ulaşmak çok daha kolay. Ayrıca Mail uygulaması da cihaz içi akıllı teknolojilerle mail’leri kategorilere ayırarak gelen kutusunu daha sade bir hale getiriyor.

İletişim açısından da çığır açıcı bir adım atan Apple, uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini tanıttı. Hücresel veya Wi-Fi bağlantısının olmadığı durumlarda bile kullanıcılar, Mesajlar uygulaması aracılığıyla uydu üzerinden iletişim kurabilecek.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, iOS 18’i şu sözlerle tanıttı:

“iOS 18, yeni özelleştirme olanakları ve yeniden tasarlanan uygulamalarıyla kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak. Bu sürüm, kişiye özel akıllı teknolojiler çağına geçişimizin bir yansımasıdır. Kullanıcılarımızın bu yenilikleri denemesi için sabırsızlanıyoruz.”

“YENİLİKLER GERÇEKTEN MÜKEMMEL”

Güncellemeleri hemen deneyimleyen kullanıcılar, özellikle iOS 18'in getirdiği özelleştirme seçeneklerinden oldukça memnun. Bir kullanıcı, yeni güncellemeyle ilgili şunları söylüyor:

"iOS 18’i hemen yükledim ve özellikle Fotoğraflar uygulamasındaki yenilikler gerçekten mükemmel. Telefonu çok daha kişisel hale getirebiliyorum. Uydu üzerinden mesajlaşma gibi bir özellik eklemeleri ise bence inanılmaz. Güvenlik kaygısı taşıyanlar için iOS 17.7 güncellemesi de gayet mantıklı. Apple’ın bu konuda kullanıcıyı düşünerek iki farklı güncelleme sunması gerçekten takdir edilesi."

Apple'ın bu yeni güncellemelerle kullanıcılarına sunduğu seçenekler, güvenlikten ödün vermeden yeni özellikleri denemek isteyenler için oldukça cazip görünüyor.