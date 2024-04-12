Teknoloji devi Apple, 92 ülkedeki kullanıcılarına uyarıda bulundu. Şirket, müşterilerini e-posta aracılığıyla uyarıda bulunarak "paralı casus yazılım saldırısı” hususunda dikkatli olmalarını söyledi.

iPhone'u ele geçirmeye çalışıyorlar

Apple, gönderdiği e-postada saldırganların "iPhone'u uzaktan ele geçirmeye" çalıştıklarını keşfettiklerini ifade etti.

E-postaya göre, paralı casus yazılım saldırıları nadir görülse bile sıradan siber suç faaliyetlerinden çok daha karmaşık olabiliyor.

Apple'ın 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer tehdit bildirimleri gönderdiği ve bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bilgilendirdiği belirtildi.