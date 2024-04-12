Edirne’de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle kentte adeta adım atacak yer kalmazken, Mimar Sinan’ın Ustalık eseri Selimiye Camii’ne gelen ziyaretçiler ise içeriye girebilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Edirne’de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurtdışından Balkanlardan ve İstanbul ile çevre diğer illerden gelen turistler kentte aşırı yoğunluğu yaşattı. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kente gelen turistler tarihi çarşılar ve alışveriş noktalarında, ciğercilerde ve cami önlerinde saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Mimar Sinan’ın Ustalık eseri Selimiye Camii’ne ibadet ve ziyarete gelen turistler, içeriye girebilmek için kuyruğa girerek sırada bekledi. Hem Camiye girişte hem de çıkışta yoğunluk yaşandı. Selimiye Cami’nde restorasyonun devam etmesi nedeniyle sadece belli bir kısmı ibadet ve ziyarete açık olmasına rağmen yoğunluk yaşandı.

Uzun kuyruklar oluştu, adım atacak yer kalmadı

Selimiye Camii’nin yanı sıra altın üçgen olarak adlandırılan Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii’nin bulunduğu bölgelerde de yoğunluk oluştu. Kente gelen turistler önce tarihi noktalar ve camileri dolaşıp alışveriş yaptı, sonra ise meşhur tava ciğerin tadına bakmak için ciğercilerde oluşan kuyruğa girdi.

Mimar Sinan Heykeli, Edirne Yazısı ve Selimiye Camii’nin bulunduğu kavşakta tedbirler arttırıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafik akışını sağlarken, çevik kuvvet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı noktadaki yaya geçidi önünde vatandaşların geçişine yardımcı oldu.

"Son 2 günde yaşanan kalabalığı 42 yıldır hiç görmemiştim"

42 yıldır Selimiye Camii önünde fotoğrafçılık yapan Kaya Oğul, "Son 2 günde yaşanan kalabalığı 24 yıldır hiç görmemiştim. Müthiş bir kalabalık var. Ama Selimiye Camii’nde ne tuvaletlerde ne de çeşmelerde sular akmadı, bu kadar insan çok zor durumda kaldı. Gelenler genelde kendi telefonuyla çekildiği için panolarımızın yanında fotoğraf çekilmek isteyenlerden 10 lira alıyoruz. Lokantaların önünde de uzun kuyruklar var" dedi.

İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Serpil Coşkun, Edirne’ye ilk kez geldiğini ve gelir gelmez ilk olarak Selimiye Camii’ni ziyaret ettiğini aktardı.

Tarihi Arasta Çarşısı esnafı Nilüfer Eren, kalabalıktan memnun olduklarını ve bir önceki gece bu yoğunluğun gece 22.00’ye kadar devam ettiğini ifade etti. Son 3 yılın en kalabalık bayramı olduğunu belirten Eren, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

İstanbul’dan gelen ziyaretçilerden Semra Çelik, çocuklarıyla birlikte Selimiye’nin gölgesinde fotoğraf çektirdiğini ve tarihi noktaları dolaşacaklarını belirtti.