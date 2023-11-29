Sıfır otomobil talebi ve satışlarında rekorlar kırılırken markaların yıl sonu kampanyaları hem fiyatları düşürdü hem de satışlarda önemli bir artışa neden olmaya başladı. 2024 yılında alınan sıfır bir araç, bir yıl sonra ikinci el pazarda yer alacak. Bu da ikinci el araç fiyatlarında bir düşüş anlamına gelebilir. 2024 model yerli otomobiller için beklemeniz gereken süre yaklaşık 1.5 ay iken ithal modeller için bu süre 3 ayı bulabilecek.

Hyundai i10 En Ucuzu!

Yıl sonu kampanyaları sıfır araç almak isteyenlere avantaj sağlamaya devam ediyor. Markalar, satışlarını artırmak ve rekabet avantajı elde etmek adına fiyatlarında düşüşe gidiyorlar. Hürriyet gazetesinin haberine göre ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşmesine rağmen satışlar beklenen düzeyde gerçekleşmiyor. Kredi faizlerindeki artış, ikinci el otomobil talebini azalttı ve bu durum, ikinci el araçların sıfır modellere göre daha uygun fiyatlarla satılmaya başlanmasına neden oldu.

Bakanlığın sektörde gerçekleştirdiği düzenlemeler, aksesuar ücretleri, bayilerin fatura kesmeden ek ücret talepleri ve satış listelerinde öncelik sırası için ek ücret talepleri gibi sorunlara çözüm getiriyor. Bu düzenlemelerle otomobil sektörü daha düzenli bir yapıya kavuşuyor. Hyundai i10, Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobil olarak öne çıkıyor, onu Seat Ibiza ve Fiat Egea takip ediyor.