Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücretle ilgili güncel bilgileri paylaştı! 2024 asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak?

Herkes merakla beklediği 2024 asgari ücret zammını öğrenmek için gün sayıyor. Hükümet ile işçi temsilcileri arasındaki görüşme öncesinde Fatih Portakal, Sözcü Tv'deki haber bülteninde asgari ücret konusundaki son durumu aktardı. Ocak ayındaki asgari ücret zammına ilişkin rakamlar hala belirsizliğini korurken emekli maaşları da yeni yıl zamlarını merakla bekliyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olup burada da asgari ücretle birlikte enflasyon zammı uygulanacak.

Komisyon Toplanacak

Asgari ücret konusunda pazarlık masası kuruluyor ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu' ifadelerini kullandı. Fatih Portakal ise “Asgari ücret yaklaşık olarak 17 bin TL olacak! 16.500 - 16.900... Daha önce de belirttiğim gibi 100 lira eksik veya fazla olabilir” ifadelerini kullandı.