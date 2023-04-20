Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 21 Nisan itibariyle benzin grubuna 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM

21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

HABER MERKEZİ