Son dönemde artan maliyetler nedeniyle araç bakım ve tamir giderleri yükselirken, akü fiyatları da gelen zamlarla ciddi şekilde arttı. Aküsünü değiştirmeyi planlayan sürücüler için önemli bir uyarı yapıldı.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle araç kullanımı giderek daha maliyetli hale gelirken, bakım ve onarım masrafları da yükseldi. Bu süreçte akü fiyatları da önemli ölçüde arttı ve akü değişimi yapmak isteyen sürücüler için önemli bir detay ortaya çıktı.

Akünüzün kullanım ömrü dolduğunda ve yeni bir akü almak istediğinizde, eski akünüz için depozito ücretinizi geri alma hakkınız bulunuyor. Günümüzde eski akülerin depozito bedeli yaklaşık 500 TL civarında hesaplanıyor. Yeni bir akü alırken, bazı satıcılar bu tutarı doğrudan fiyat üzerinden düşüyor. Ancak pazarlık yaparken eski akünüzün değerini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Örneğin, yeni akü için 4 bin TL fiyat verilmişse, eski akünüzün 500 TL’lik değerini hesaba katarak ödemenizi 3 bin 500 TL’ye düşürmeyi talep edebilirsiniz.