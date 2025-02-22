Baharın habercisi olan cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği yakından takip ediliyor. İlk cemrenin düşmesiyle birlikte gözler, sıradaki diğer cemrelere çevrildi.

Baharın gelişini simgeleyen cemrelerin düşme tarihleri netleşti. Geçtiğimiz hafta ilk cemre düşerken, diğerleri de belirli aralıklarla gerçekleşecek. Havaya, suya ve toprağa birer hafta ara ile düşen cemreler, doğanın ısınmasını sağlayarak baharı müjdeleyecek.

Doğanın yeniden canlanması anlamına gelen cemrelerden ilki havaya düştü. Ardından suya ve toprağa düşecek olan cemreler, sırasıyla hava, su ve toprak sıcaklıklarının artmasına katkıda bulunacak. Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle pek çok kişi, havaların ısınmasını sağlayacak olan cemreleri merakla bekliyor. Peki, 2025 yılında cemreler ne zaman düşecek?

İkinci ve Üçüncü Cemre Hangi Gün Düşecek?

Cemrelerin ilki havaya düşerken, diğerleri belirli aralıklarla düşmeye devam edecek. 2025 yılında, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Suya ve toprağa düşen cemreler sonrasında baharın gelmesi kısa sürecek. Havaların önümüzdeki haftadan itibaren ısınması bekliyor. Ülkemizin pek çok noktasında bu hafta Sibirya soğukları etkili olmuş, kar yağışları sebebi ile pek çok ilde eğitime 2-3 günlük ara verilmişti.