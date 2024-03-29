Otoyollar ve köprülerde araçların geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)'ne zam geldi.Özel bir bankanın gönderdiği mesajda alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığı aktarıldı.

İfade edilen mesajda ise zammın 3 Nisan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir."