Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Aralık itibariyle doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir artış yapılmayacağını açıkladı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşulları, ülkenin ekonomik durumu, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve alım-işletme giderlerindeki değişim gibi faktörlerin dikkate alındığını vurguladı.

Bu çerçevede, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Şirket ayrıca Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarını referans alarak ülkemizde konutlarda hâlâ Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının uygulandığını ifade etti.

Nisan Ayına Kadar 25 Metreküp Doğalgaz Ücretsiz Olacak!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma'nın resmi web sitesinde yer alan tarife tablosuna göre Aralık ayında mesken ve sanayi abonelerinin doğal gaz tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kalmıştır. Öte yandan doğal gaz için alınan bir karar doğrultusunda 25 metreküpe kadar olan tüketim Aralık ayından itibaren ücretsiz hale gelmiştir. Bu uygulama tüm Türkiye genelinde 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek olup 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olarak sunulacaktır.