Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin risk priminin mayıs ayında 700 puanlara çıkmasını hatırlatarak dün itibariyle 330 puana kadar düştüğünü duyurdu. Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, enflasyonda tek hane hedefi koyduklarını ve bütçe açığını daha da azaltacaklarını vurguladı.

Gelişmekte olan ülkelerde CDS'lerin Haziran-Kasım arasında ortalama 45 baz puan düşerken, Türkiye'de 370 baz puan düştüğünü paylaştı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarına da değinen Şimşek "KKM bir koşullu yükümlülüktü devlet için. Bunun zamanla tabi ki bitirilmesi gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımıza başladık." açıklamasını yaptı. Ayrıca büyüme ile ilgili olarak güçlü bir büyüme olduğunu ve 2023'e ilişkin OVP'ye paralel bir seyir izlediklerini belirtti. Büyümenin yeniden dengelendiğini ve istihdam artışının çok güçlü olduğunu da vurguladı.

“Cesaret Verici ve Anlamlı”

Programın temel amacı daha kaliteli bir büyümeyi sağlamaktır. Bu hedef hem anlamlı hem de cesaret verici bir yönde ilerlememizi sağlar. OVP'nin odak noktası, kalite açısından belirlenen hedeflere ulaşmaktır. İç talebin daha ılımlı bir seyir izlemesiyle birlikte net ihracatın olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Bu şekilde daha sürdürülebilir ve yüksek büyüme patikasına girmeyi hedefliyoruz.

Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek, yüksek sürdürülebilir büyümeyi elde etmek adına temel stratejilerimizden biridir. Verimlilik artışı ise doğru yatırımlar ve reformlarla mümkün olacaktır. Büyümenin temel itici güçleri arasında, bir yanda verimlilik artışı diğer yanda ise fiyat istikrarını sağlayarak mevcut imkanları üretken imkanlara yönlendirerek verimliliği yüksek seviyede tutma stratejimizi sürdürmekteyiz.