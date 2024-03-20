Türkiye’nin çevre komşularındaki karışıklık sonrası birçok mülteciye ev sahipliği yapmasının ardından Türkiye’ye gelen yabancılar geldikleri ülkelerle Türkiye arasında ticari köprüler kurmaya devam ediyor. 2010 yılında Türkiye’de bulunan yabancılar tarafından kurulan şirket ise birçok Arap ülkesine ilaç ham maddesini Türkiye’den sağlıyor.

Türkiye’ye gelen yabancılar Türkiye ile Arap ülkelerinde ticari köprü olmaya devam ediyor. 2010 yılında Türkiye’ye yerleşen ve burada üniversite tahsilini tamamlayan Muhammed Nisanoğlu, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında kurduğu ticari köprü ile Arap ülkelerine ilaç hammaddesi Türkiye’den karşılanırken, Irak’ta kurulan ilaç fabrikası tüm hammaddesini Türkiye den temin ediyor.

2010 yılında ihracat ilaç ambalaj üzerine işe başladıklarını kaydeden Muhammed Nisanoğlu, “Irak’ta ilaç üretimi yapıyoruz. 2014 yapı şirketimizi kurarak gayrimenkul ve inşaat üzerine işe başladık. Gayrimenkul bağlantılarımız Dubai, Katar Irak ve Libya’dan Türkiye’de yatırım yapmak isteyen iş insanlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. 2021 hizmet sektörü üzerine Nefes vadi park kurucusuyum. İhracat noktasında Türkiye’den ilaç hammaddesi ambalajları bütün Arap ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye pazarı benim için kaliteli ve burada iş yaptığım insanlarla ilişkilerim düzeyli ve çok samimi olduğundan benimde Avrupa’daki pazarımız güvenirlik oluyor. Farklı iş kollarımız da var yaklaşık 14 senedir Türkiye’deyim aynı zamanda hizmet sektöründe de varız. Maslakta bulunan 35 dönüm arazi için kaliteli hizmet verdiğimiz nefes vadi park adında işletmemiz bulunuyor” dedi.