YKS ücretlerinin geri ödenmesi için Çayırova Belediyesine başvuran 1373 gencin toplamda 982 bin 102 TL tutarındaki sınav ücretleri hesaplarına yatmaya başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında, gençlerin YKS ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağının sözünü vermişti. Çayırova sınırları içerisinde oturan, örgün öğretimde okuyan TYT ve AYT ücretlerinden birini yatıran ve ÖSYM aday belgesini Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne getiren 1373 gencin, sınav ücretleri hesaplarına yatmaya başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, "Gençler, sözümüz sözde kalmaz. İlçemizde ikamet eden 1373 gencimizin 982 bin 102 TL tutarındaki YKS sınav ücretlerini hesaplarına yatırmaya başladık. Kazanmak sizden, destek bizden. Başarılar diliyorum" dedi.