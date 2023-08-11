Yaşanan üzücü bir olayda, 80 yaşındaki bir baba, arazi anlaşmazlığı sebebiyle oğluyla yaşadığı tartışmanın sonucunda av tüfeği kullanarak oğlunu hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, kasabanın sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu. İddialara göre, Cemal B. adlı yaşlı adam ile 56 yaşındaki oğlu Yunus B. arasında arazi konusundaki anlaşmazlık giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yaşanan bu trajik olayda, Cemal B. oğlunu av tüfeğiyle vurarak acımasızca öldürdü.

Olayın hemen ardından güvenlik ekipleri harekete geçti. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında gerçekleşen olayda 80 yaşındaki baba Cemal B., jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Yunus B.'nin cansız bedeni ise Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını belirtti.